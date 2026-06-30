İsrail Jetleri Uçağı Geri Çevirdi

İsrail savaş jetleri, rotası başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı olan bir yolcu uçağının, acil kodunu aktifleştirerek "uçak kaçırma sinyali" vermesi nedeniyle inişine sivil izin vermedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Polonya'nın Varşova kentinden kalkan ve Ben Gurion Havalimanı'na doğru yol alan yolcu uçağı acil durum sinyali verdi.

Daha sonra pilot ekibinin sinyalin bir arıza sonucu verildiğini bildirmesine karşın havalanan 2 İsrail savaş jeti, uçağın İsrail'e inişine izin vermedi ve rotasını geri çevirmesini sağladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Bulgaristan havayolu şirketi Elctra'nın Varşova-Tel Aviv seferini yapan uçağın pilotunun "uçak kaçırma sinyali" verdiğini ve İsrail savaş jetlerinin bunun üzerine önleme yaptığını aktardı.

Haberde, Tel Aviv'e inmesi gereken uçağın rotasını geri çevirdiği ve 180 yolcusuyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya indiği kaydedildi.