İsrail Jetleri Uçağı Geri Çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Jetleri Uçağı Geri Çevirdi

30.06.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, acil kod veren bir yolcu uçağının inişine izin vermeyerek rotasını geri çevirdi.

İsrail savaş jetleri, rotası başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı olan bir yolcu uçağının, acil kodunu aktifleştirerek "uçak kaçırma sinyali" vermesi nedeniyle inişine sivil izin vermedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Polonya'nın Varşova kentinden kalkan ve Ben Gurion Havalimanı'na doğru yol alan yolcu uçağı acil durum sinyali verdi.

Daha sonra pilot ekibinin sinyalin bir arıza sonucu verildiğini bildirmesine karşın havalanan 2 İsrail savaş jeti, uçağın İsrail'e inişine izin vermedi ve rotasını geri çevirmesini sağladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Bulgaristan havayolu şirketi Elctra'nın Varşova-Tel Aviv seferini yapan uçağın pilotunun "uçak kaçırma sinyali" verdiğini ve İsrail savaş jetlerinin bunun üzerine önleme yaptığını aktardı.

Haberde, Tel Aviv'e inmesi gereken uçağın rotasını geri çevirdiği ve 180 yolcusuyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya indiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Jetleri Uçağı Geri Çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın
Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı
SMA’lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney’den açıklama geldi SMA'lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney'den açıklama geldi
Kendisini su borusuna asarak intihar etti Kendisini su borusuna asarak intihar etti
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

21:42
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emevi Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu
21:21
Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya’dan Erzincanspor’a 5 milyon dolarlık destek
Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a 5 milyon dolarlık destek
20:44
Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde hayatını kaybetti
Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde hayatını kaybetti
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
18:57
Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 22:00:31. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Jetleri Uçağı Geri Çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.