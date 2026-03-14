İsrail, Kısıtlamaları Gevşetiyor

14.03.2026 23:28
İsrail, İran'a yönelik saldırılar sonrası kısıtlamaları gevşeterek okulları açmaya izin verdi.

TEL İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a başlattığı saldırıların ardından getirdiği kısıtlamaları gevşeterek, misilleme riskinin düşük olduğu bölgelerde okulların açılmasına izin verdi.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi yapıldığı ve kısıtlamalarda tekrar güncellemeye gidildiği belirtildi.

Açıklamada, pazartesi sabahı yerel saatle 06.00'dan itibaren İsrail'in kuzey ve güneyindeki bazı yerleşimlerde "temel faaliyet" düzeyinden "sınırlı faaliyet" düzeyine geçileceği ifade edildi.

Söz konusu bölgelerde sığınağa yakın olması koşuluyla eğitim kurumlarının faaliyetlerine yeniden başlayabileceği, kapalı alanlarda 100 kişiye kadar, açık alanlarda 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği bildirildi.

İsrail'in geri kalanında ise "sınırlı faaliyet" düzeyinin sürdürüleceği ifade edildi.

İsrail, 5 Mart'ta da ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle, İran'a başlattıkları saldırılar sonrası getirdiği kısıtlamalarda gevşemeye gitmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
