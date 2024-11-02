İsrail Komutanı Gordin Yaralandı

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin'in, Lübnan'ın güneyinde bindiği askeri aracın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gordin'in, Lübnan'ın güneyindeki "operasyonlara" katıldığı sırada bindiği askeri aracın devrilmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.
Aracın neden devrildiğine ilişkin bilgi verilmezken, Gordin'in hastanede bir dizi tetkikten sonra görevine geri döndüğü aktarıldı.
Aynı araçta bulunan Merkez Bölge Komutanı Avi Bluth'un kazadan yara almadan kurtulduğu dile getirildi.
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