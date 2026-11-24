İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi ve iki ağılı yıktı, Nablus'ta ise 15 tarım göleti için yıkım tebligatı gönderdi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi ve iki ağılı yıktığı bildirilirken, Nablus'ta da 15 tarım göletinin yıkılması için tebligat gönderildiği kaydedildi.

Filistinlilere bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Doğu Kudüs'ün Anata beldesinde iki ev ile iki koyun ağılını yıktı. Yıkılan yapıların El-Kirşan ailesine ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yıkımın gerçekleştirildiği Anata beldesine bağlı Var el-Bek bölgesinin İsrail makamlarının sürekli hedefinde olduğu belirtilerek, bölgede iskan, tarım ve sanayi yapılarına yönelik yıkımlar yapıldığı ve yıkım tebligatları gönderildiği vurgulandı.

Nablus'ta 15 tarım göletine yıkım tebligatı

Öte yandan Baydar İnsan Hakları Örgütü, İsrail ordusunun Nablus şehrinin doğusundaki Beyt Dacan köyünde 15 tarım göletinin yıkılması için askeri tebligatta bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu göletlerin bölgenin tarım üretimine katkı sunduğuna işaret edilen açıklamada, göletlerin yıkılmasının tarımda çalışan onlarca Filistinli ailenin yaşam koşullarını tehdit ettiği belirtildi.

Baydar Örgütü, uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine Filistinlileri hedef alan İsrail'in sistematik ihlallerine acil müdahale etmeleri çağrısında bulundu.