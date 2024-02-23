İsrail Kuvvetleri İki Öğrenciyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Kuvvetleri İki Öğrenciyi Gözaltına Aldı

İsrail Kuvvetleri İki Öğrenciyi Gözaltına Aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, sivil giyimli İsrail kuvvetlerinin, öğrenci konseyi başkanı Salih Macid Hasan ve üniversite öğrencisi Amr Zellum'u gözaltına aldığı bildirildi. Mustaribler olarak bilinen bu güçler, Filistinlilerin kıyafetlerini giyerek ve onlar gibi konuşarak Filistinli gibi davranıyor.

23.02.2024 00:45
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"Mustarib" (Arap gibi davranan) olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da iki öğrenciyi gözaltına aldıdığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sivil bir araçla Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit Üniversitesi önüne gelen İsrail güçleri, öğrenci konseyi başkanı Salih Macid Hasan ve üniversite öğrencisi Amr Zellum'u gözaltına aldı.

Gözaltı nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail polisine bağlı özel bir birim olan Mustaribler, Filistinlilerin kıyafetlerini, kefiyelerini giyerek ve onlar gibi konuşarak Filistinli gibi davranıyor. Bu güçler, Filistin kıyafetleriyle gözaltılar ve suikastlar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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