İsrail, Lübnan'a Saldırı Tehditi Yayınladı

25.05.2026 09:40
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'daki 10 beldeye saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki 10 belde için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Aşağı Nebatiye, Lavziyye, Secid, Ayn Kana, Haruf, Zıbdin, Kefer Rumman, Düveyr, Adşit Şakif beldeleri ile doğudaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Meydun beldesini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgeleri başta olmak üzere birçok beldeye yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerinde daha önce de pek çok belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 151 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

