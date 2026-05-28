İsrail, Lübnan'da Ateşkese Rağmen Saldırılar Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'da Ateşkese Rağmen Saldırılar Düzenliyor

28.05.2026 07:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Sur kentini hava saldırılarıyla hedef alıyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentini hava saldırılarıyla hedef almaya başladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Sur kentinin doğu kesimini bombaladığı belirtildi.

İsrail'in gece saatlerinde de Sur'da bir apartmanı ve bir kafeyi bombaladığı kaydedilen haberde, arama kurtarma ekiplerinin yangını söndürme ve enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Yerel basındaki haberlerde de İsrail savaş uçaklarının, Sur kent merkezindeki birçok binayı bombaladığı bilgisi aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Ordu, Sur kentinde Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattı." iddiasına yer verildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa süre önce Sur kent merkezi için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Ateşkese Rağmen Saldırılar Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

07:13
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
06:55
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
05:54
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
01:35
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 08:03:46. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da Ateşkese Rağmen Saldırılar Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.