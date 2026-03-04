İsrail, Lübnan'da Sınır İhlali Yaptı - Son Dakika
İsrail, Lübnan'da Sınır İhlali Yaptı

04.03.2026 12:40
İsrail ordusu, Lübnan'da 700 metre ilerleyerek işgali genişletti. UNIFIL bunu ihlal olarak değerlendirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'da işgalini genişleterek sınır hattındaki Kefer Şuba beldesinin güneyine doğru yaklaşık 700 metre ilerlediği bildirildi.

Kefer Şuba ve Arkub Belediyeler Birliği Başkanı Kasım el-Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askeri birliğinin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait bir noktadan yaklaşık 700 metre ilerleyerek, beldenin güneyindeki Sahra mevkisinde konuşlandığını söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA da sabah saatlerinde İsrail güçlerinin Bustra bölgesinden Kefer Şuba beldesinin çevresindeki Rebaat et-Teben bölgesine doğru ilerlediğini duyurdu.

Haberde, söz konusu hareketin 5 askeri araç, bir buldozer ve 2 sivil araç eşliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

UNIFIL, salı günü İsrail askerlerinin sınır hattını aşarak Lübnan topraklarına girdiğini, kısa süre sonra Mavi Hat'ın güneyine geri çekildiğini ve bunun 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının ihlali olduğunu bildirmişti.

İsrail ordusu da son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

