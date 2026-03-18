İsrail, Lübnan'daki Köprüleri Vurdu

18.03.2026 21:07
İsrail, Hizbullah'a karşı mesaj vermek amacıyla Lübnan'daki iki köprüyü bombaladı.

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güney ve kuzeyinin bağlantısını sağlayan Litani Nehri üzerindeki 2 köprüyü vurarak Beyrut yönetimine "açık mesaj" verdiklerini belirtti.

Katz, İsrail ordusunun kara saldırısı başlattığı Lübnan'ın güneyindeki Sur kırsalında iki köprüyü hedef almasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Köprülerin Hizbullah tarafından silah kaçakçılığı için kullanıldığını ileri süren Katz, saldırının Lübnan devletinin altyapısını kullanan Hizbullah'a karşı gerçekleştirildiğini savundu.

Katz, Lübnan'ın güneyindeki köprüleri vurarak Hizbullah'a karşı harekete geçmeleri için Beyrut yönetimine "açık bir mesaj" verdiklerini ileri sürdü.

İsrail ordusu da yayımladığı açıklamada, Litani Nehri üzerindeki iki köprüye yönelik saldırıyı üstlendi.

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti kırsalında bulunan Kasımiye Köprüsü ile daha az kullanılan bir diğer köprüyü hedef aldığını aktarmıştı.

Saldırıdan önce İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Litani Nehri üzerindeki başta köprüler olmak üzere geçiş noktalarını hedef alacağını duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizbullah unsurlarının Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını kullanarak güneye geçtiğini" iddia etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde ’Bartın çiftetellisi’, kimisinde ’Azdavaylı Safiye’ çalıyor İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor
Como’dan Diego Carlos kararı Como'dan Diego Carlos kararı
Ramazan Bayramı’nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz
Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti
Laricani’nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

21:16
Marquinhos’tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
19:39
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
