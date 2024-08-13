İsrail, Lübnan'dan gelen İHA saldırısını önledi

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracını (İHA) kuzey hava sahasında önlediğini açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in Yukarı Celile bölgesine gönderilen iki İHA'nın önlendiği belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'dan gönderilen iki İHA'dan birinin İsrail hava sahasında, diğerinin Lübnan topraklarında düşürüldüğü vurgulandı.
Söz konusu İHA saldırısında, yaralananın olmadığı kaydedildi.
Öte yandan Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am Kibbutzu'na yönelik uygun silahlarla bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırının hedefini vurduğu ifade edildi.
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