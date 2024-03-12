İsrail, Lübnan\'ın Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 8 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine art arda düzenlediği 2 hava saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Baalbek-Riyak kara yolu üzerinde bulunan bir binayı hedef aldı.
Saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in 5 dakika arayla Baalbek'e bağlı Nebi Şit beldesindeki bir eve ikinci bir hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Baalbek'teki Hizbullah'a ait 2 askeri komuta merkezinin savaş uçakları ile vurulduğu belirtildi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bergama ilçesinde esnafla buluştu ve partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Özdağ, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada ülkenin güvenliği ve birliğinin önemine vurgu yaparak uyuşturucuyla mücadele edeceklerini ve sığınmacı politikalarını netleştireceklerini belirtti.
Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için empati yapmanın önemine vurgu yaptı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Bardakçı Vakfı Kurucusu Ali Kaynar da engellilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Albay Şenduran'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, çocukların semt sahası isteğini olumlu karşıladı. Lalapaşa ilçesindeki köylerde altyapı çalışmaları tamamlandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.
Ordu'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nı anlamanın, Akif'i anlamaktan geçtiği vurgulandı. Etkinlikler kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa birçok önemli isim katıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı. Kadının yanındaki oğlu son anda kendini kenara atarken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Kazada kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
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