İsrail, Lübnan'ın doğusunda hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentinin güneyinde yer alan Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi.
Saldırının hedefinde bir binanın yer aldığı ve bombaların düşmesinden sonra bölgede dumanların yükseldiği kaydedilirken, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.
Ensar beldesi, İsrail-Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alıyor.
NNA'nın başka bir haberinde de İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesinde bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Öte yandan Baalbek-Hermel Valisi Beşir Hıdır, X platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısında ildeki Durs, Tareyya ve Şemstar beldelerinin hedef alındığını belirtti.
Durs beldesine düzenlenen saldırıda bir zeytinyağı fabrikasının hedef alındığını ve saldırıda 1 kişinin öldüğünü ifade eden Hıdır, Dar el-Emel Hastanesi'ndeki yaralılar arasında ağır yaralı bulunmadığını belirtti ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.
Vali Hıdır, Al Jadeed News'e yaptığı açıklamada ise Tareyya'da 2 kişi ile iletişimin kesildiğini belirtti.
İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah Hareketi ile sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda Baalbek kentine ilk hava saldırısını 26 Şubat'ta düzenlemişti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 241 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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