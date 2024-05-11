İsrail, Lübnan\'ın güneyinde hava saldırıları düzenledi

Güncel

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Marjayoun ve Bint Cebil ilçelerinde bazı kasabaları hedef aldı.

Marjayoun beldesinde çeşitli kasabalara eş zamanlı 5 saldırı düzenleyen İsrail, Bint Cebil ilçesinin Ayta eş-Şaab beldesine de 2 hava saldırısı düzenledi.

Haberde, bombardımanda Rab Selasin beldesinde bir evin hedef alındığı belirtilirken, saldırılarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.