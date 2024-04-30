İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısını hedef aldı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısını hedef aldı

İsrail ordusu, dün gece boyunca düzenlediği saldırılarla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığını bildirdi. Savaş uçakları, Kefr Kella ve El-Hiyam bölgelerinde çok sayıda Hizbullah altyapısına saldırı düzenledi. Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Doviv bölgesine doğru fırlatılan tanksavar füzeleri açık alanlara düştü. İsrail ordusu, çatışmaların başladığı tarihten bu yana Hizbullah mensupları, Lübnanlı siviller, Emel Hareketi, Hamas, İslami Cihad mensupları ve İsrailli siviller ve askerlerin öldüğünü açıkladı.

30.04.2024 11:40
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İsrail ordusu, dün gece boyunca düzenlediği saldırılarla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gece saatlerinde savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella ve El-Hiyam bölgelerinde çok sayıda Hizbullah altyapısına saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Doviv bölgesine doğru iki tanksavar füzesi fırlatıldığı ve bu füzelerin açık alanlara düştüğü belirtilen açıklamada, ordu güçlerinin füze kaynaklarına saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısını hedef aldı - Son Dakika

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