İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısını hedef aldı

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İsrail ordusu, dün gece boyunca düzenlediği saldırılarla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gece saatlerinde savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella ve El-Hiyam bölgelerinde çok sayıda Hizbullah altyapısına saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Doviv bölgesine doğru iki tanksavar füzesi fırlatıldığı ve bu füzelerin açık alanlara düştüğü belirtilen açıklamada, ordu güçlerinin füze kaynaklarına saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.