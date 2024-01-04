İsrail, Lübnan\'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla vurduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Tel Hamamis çevresini, Mercayun ilçesinin ovasını, Kefr Kella beldesinin çevresini ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'e ait savaş uçaklarının gece yarısı Nakura beldesinde yer alan 3 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlediği ve binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Binada, daha önce Hizbullah tarafından öldürüldüğü duyurulan 4 mensubun bulunduğu, 9 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.