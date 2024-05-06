İsrail, Lübnan'ın Meys el-Cebel köyüne hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın Meys el-Cebel köyüne hava saldırısı düzenledi

İsrail'in kuzeyindeki Malkia Kibbutz'undan çekilen bir fotoğrafta, Lübnan'ın güneydoğusundaki Meys el-Cebel köyüne yapılan İsrail bombardımanı sonucunda dumanlar yükseliyor. Lübnanlı askeri kaynaklara göre, Pazar günü gerçekleşen hava saldırısında dört kişi hayatını kaybetti ve üç kişi yaralandı.

06.05.2024 13:25
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MALKİA KİBBUTZ'U, 6 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırındaki Malkia Kibbutz'undan çekilen fotoğrafta, İsrail bombardımanı sırasında Lübnan'ın güneydoğusundaki Meys el-Cebel köyünün üzerinde yükselen dumanlar görülüyor, 5 Mayıs 2024.

Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre Pazar günü İsrail'in güneydoğudaki Meys el-Cebel köyüne düzenlediği hava saldırısında dört kişi öldü, üç kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın Meys el-Cebel köyüne hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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