İsrail, Lübnan'ın Meys el-Cebel köyüne hava saldırısı düzenledi

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MALKİA KİBBUTZ'U, 6 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırındaki Malkia Kibbutz'undan çekilen fotoğrafta, İsrail bombardımanı sırasında Lübnan'ın güneydoğusundaki Meys el-Cebel köyünün üzerinde yükselen dumanlar görülüyor, 5 Mayıs 2024.

Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre Pazar günü İsrail'in güneydoğudaki Meys el-Cebel köyüne düzenlediği hava saldırısında dört kişi öldü, üç kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)