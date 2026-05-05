İsrail Mahkemesi Aktivistlerin Gözaltı Süresini Uzattı

İsrail mahkemesi, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak sorgulanmak üzere ülkeye getirilen 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı.

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, Aşkelon (Askalan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin alıkonulan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, İsrail savcılığı, uluslararası sularda alıkonulan aktivistlerin "savaş döneminde düşmana yardım", "yabancı ajanla temas", "terör örgütü üyeliği ve hizmeti" ve "terör örgütüne mülk transferi" gibi bir dizi suçlamayla gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılmasını talep etti.

İsrail mahkemesi ise aktivistler Avila ve Ebu Kişk'in gözaltı süresini 2 gün daha uzattı.

"Adalah" avukatları ise duruşmada yaptıkları savunmada, söz konusu gözaltı ve yargılama sürecinin "hukuken kusurlu ve yasa dışı" olduğunun altını çizdi.

İsrail'in uluslararası sularda bulunan yabancı ülke vatandaşlarına yönelik iç hukukunu uygulama yetkisi bulunmadığını vurgulayan avukatlar, "güvenlik" bahanesiyle yöneltilen suçlamaların insani yardım faaliyetlerini engellemeye yönelik "misilleme" niteliği taşıdığını kaydetti.

Avukatlar, derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalarını talep ettikleri aktivistlerin darp, tecrit ve günlerce denizde gözleri bağlı tutulma gibi işkenceye varan ağır fiziksel istismara maruz kaldıklarına dair ifade verdiklerini de vurguladı.

Ayrıca açıklamada, henüz haklarında resmi bir iddianame hazırlanmayan ve Aşkelon'daki Şikma gözaltı merkezinde tutulan aktivistlerin maruz kaldıkları muameleyi protesto etmek amacıyla açlık grevini sürdürdükleri de aktarıldı.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.