İsrail Maliye Bakanı, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından sert cezalandırıcı kararlar alınması çağrısında bulundu - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından sert cezalandırıcı kararlar alınması çağrısında bulundu

İsrail Maliye Bakanı, Norveç, İrlanda ve İspanya\'nın Filistin\'i tanıyacağını duyurmasının ardından sert cezalandırıcı kararlar alınması çağrısında bulundu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından Filistin yönetimine karşı fonların kesilmesi dahil sert cezalandırıcı kararlar alınması çağrısında bulundu. Smotrich, Filistin yönetiminin uluslararası tanınma talepleri ve İsrail'e karşı tek taraflı adımlar attığını iddia etti ve İsrail'in topladığı vergi gelirlerinden Filistin yönetimine transfer edilen fonun acilen kesilmesi konusundaki tavrını Başbakan Binyamin Netanyahu'ya iletti. Ayrıca Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs yakınlarında yeni yasa dışı konut inşaatları için acilen toplantı yapılmasını istedi.

22.05.2024 14:27
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından "Filistin yönetimine karşı fonların kesilmesi dahil sert cezalandırıcı kararlar" alınması çağrısında bulundu.

Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabine Toplantısı'nda kendisi gibi birçok bakanın Filistin yönetimine karşı fonların kesilmesi dahil cezalandırıcı kararlar almak istediğini belirtti.

İsrailli Bakan, Filistin yönetiminin "uluslararası tanınma talep etmek" ve "Lahey'de İsrail'e karşı davayı desteklemek" gibi "İsrail'e karşı tek taraflı adımlar attığını" iddia etti.

Smotrich, İsrail'in topladığı vergi gelirlerinden Filistin yönetimine transfer edilen fonun "acilen kesilmesi" konusundaki tavrını Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini aktardı.

Netanyahu'ya Filistin yönetiminin üst düzey isimleri ve ailelerine karşı "ek ekonomik yaptırımlar" alma çağrısında bulunan Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs yakınlarında "10 bin yeni yasa dışı konut inşa edilmesi için acilen toplantı yapılmasını" istedi.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla tanıyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İspanya, Norveç, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından sert cezalandırıcı kararlar alınması çağrısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Maliye Bakanı, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından sert cezalandırıcı kararlar alınması çağrısında bulundu - Son Dakika
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