İsrail, Mecdel Şems saldırısından Hizbullah'ı sorumlu tutuyor

Güncel

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepelerindeki Mecdel Şems beldesinde 10 kişinin öldüğü saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu, buna verilecek karşılığı değerlendirdiğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesinde 10 kişinin öldüğü roket saldırısına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, saldırının "çok ani" gerçekleştiğini, roket tespit edildikten sonra saldırı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre içinde bir roketin isabet etmesiyle patlama meydana geldiğini belirtti.

Saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğine ilişkin ellerinde "kesin istihbarat" bulunduğunu dile getiren Hagari, güvenlik teşkilatının saldırıya nasıl karşılık verileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu "siyasi iradeyle ortak kararlar alıp harekete geçeceklerini" söyledi.

Hagari, halka yapılan güvenlik uyarılarında henüz bir değişiklik olmadığını kaydetti.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısının "durum değerlendirmesi ve elindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 7 Ekim 2023'ten itibaren sınır hattında şiddeti tırmanan çatışmalar yaşanıyor.