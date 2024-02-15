İsrail Meclisi, UNRWA\'nın İsrail\'de çalışmasını yasaklamayı öngören yasa teklifini onayladı

İsrail Meclisi'nin (Knesset), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs şehrinde çalışmasını yasaklamayı öngören yasa teklifini hazırlık oturumunda ilk kez onayladığı bildirildi.
İsrail Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın, İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs şehrinde çalışmasını yasaklamayı öngören kanun tasarısının ilk oylamasında 10 ret oyuna karşılık 33 kabul oyu çıktığı belirtildi.
Tasarının, daha ileri okumalara hazırlanmaya devam edilmek üzere Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'ne gönderileceği ifade edilen açıklamada, kanun tasarısının, UNRWA'nın İsrail egemenliği altındaki bölgelerde faaliyet göstermesini yasaklamayı öngördüğü ve aynı zamanda İsrail polisini yasağın uygulanmasını sağlamakla yükümlü tuttuğu aktarıldı.
Açıklamada, "UNRWA'nın rolü yalnızca Filistinli mültecilere hizmet sunmaktır ve bu nedenle İsrail sınırları içinde herhangi bir hizmet sağlaması için hiçbir neden yoktur; zira orada Filistinli mülteciler yoktur, bunun yerine çeşitli devlet kuruluşlarından hizmet alan devletin sakinleri vardır." ifadesine yer verildi.
UNRWA'nın İsrail nefretini kışkırtmak ve buna karşı eğitim vermek ve Yahudi nüfusuna zarar vermek için bir araç olarak kullanıldığının iddia edildiği açıklamada, UNRWA'nın Kudüs'te işlettiği okullarda Yahudi karşıtı materyaller öğretildiği ve UNRWA kurumlarının İsrail'e karşı kışkırtma için verimli bir zemin oluşturduğu savunuldu.
Genel merkezi Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde bulunan UNRWA'nın Doğu Kudüs'te çok sayıda eğitim ve sağlık kurumu bulunuyor ve şehirdeki tek kamp olan Şuafat Mülteci Kampı'nı işletiyor.
Kanun tasarısının yasalaşabilmesi için 120 üyeli İsrail Meclisi'nde toplam 3 oylamadan geçmesi gerekiyor.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail Meclisi, UNRWA'nın İsrail'de çalışmasını yasaklamayı öngören yasa teklifini onayladı - Son Dakika
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