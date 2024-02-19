İsrail, Mescid-i Aksa\'da Ramazan İbadetlerini Kısıtlama Kararını Savundu

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İsrail Başbakanlığı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığını" iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'da kimlerin ibadet edebileceğine ve ne tür kısıtlamalar uygulanacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Adalet Bakanı Yaariv Levin, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve diğer hükümet ve güvenlik teşkilatı yetkilileri ramazanda Mescid-i Aksa'da getirilecek kısıtlamaları görüştü.

Güvenlik teşkilatının hükümete yaptığı bilgilendirmede, Mescid-i Aksa'da ibadet yasağı uygulanmasının, İsrail-Filistin coğrafyasında Müslümanları bir araya getireceği, "bölgede patlamaya yol açabileceği", Tel Aviv'in ihtiyaç duyduğu Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi Müslüman ülkelerle ilişkilere zarar vereceği uyarısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinli erkeklerin 60 yaş, kadınların da 50 yaş üstüne izin verilmesi ancak yine de kutsal mabede girecek Filistinlilerin kısıtlanması kararlaştırıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaş gruplarının Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanması değerlendirildi ancak hangi yaş grubunun yasaklanacağı henüz kararlaştırılmadı. Başsavcı Baharav-Miara, İsrail vatandaşı Filistinlilerin Aksa'ya girişinin engellenmesinin yasal sorunlar doğurabileceğini ve İsrail Yüksek Mahkemesi'ne kararın bozulması için başvurular yapılabileceğini belirtti.

Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan hükümete baskı

Kararın arkasındaki isim olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güvenlik teşkilatlarına yüklendi.

Güvenlik teşkilatlarının kendisine daha önce de Mescid-i Aksa'ya gitmemesi, bunun bölgede gerilimi yükselteceği uyarısında bulunulduğunu aktaran Ben-Gvir, "3 Ekim'de Aksa'ya gitmememi istediler, Hamas'tan korkuyorlardı, ben de isteklerine saygı duydum. 7 Ekim'de Yahudi halkının Holokost'tan sonra en büyük kıyımı yaşandı. 19 Şubat'ta aynı anlayışları devam ediyor. Zafer kararlılık ve güçle gelir, taviz ve teslim olmayla değil." ifadesini kullandı.

Arap milletvekilinden tepki

İsrail vatandaşı Filistinli milletvekili Ahmet Tıybi, sosyal medya paylaşımında, karara tepki gösterdi.

Netanyahu'nun kararının İsrail'in dünya önünde övündüğü ibadet özgürlüğünün açıkça ihlali olduğuna dikkati çeken Tıybi, ABD Başkanı Joe Biden'ı kararın arkasındaki Ben-Gvir'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

Tıybi, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet yasağı getirmesinin Birleşmiş Milletlerde tartışılması gerektiğini belirterek, büyükelçilere ve diplomatik misyonlara başvuracaklarını bildirdi.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olaylar çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarıyla son bulmuştu.