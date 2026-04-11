İsrail, Nebatiye'de Güvenlik Güçlerini Vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında Lübnan güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Nebatiye kentine düzenlenen hava saldırısında 13 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
Hizbullah'ın "askeri faaliyetler için" kullandığı binaların hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, hava saldırılarında Lübnan güvenlik güçlerinin vurulduğu kabul edildi.
Açıklamada, "Olay soruşturuluyor." ifadesine yer verildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki hükümet binasına, pek çok mahalleye hava saldırıları düzenlemişti.
Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in hedef aldığı Nebatiye hükümet binasında Nebatiye bölgesi Devlet Güvenlik Ofisi'nin de bulunduğu belirtilmişti.
Lübnan topraklarında askeri personel ve sivillere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, 13 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
