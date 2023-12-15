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İsrail, Negev Cezaevi'ndeki Filistinlilere baskıyı artırıyor - Son Dakika
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İsrail, Negev Cezaevi'ndeki Filistinlilere baskıyı artırıyor

İsrailli yetkililerin Negev Cezaevi'ndeki Filistinlilere yönelik baskıları, hayatlarını dayanılmaz bir cehenneme çeviriyor. Cezaevi yönetimi, elektrik ve su kesintisi, öğünlerin azaltılması, kantinlerin kapatılması gibi baskıcı uygulamalarla esirlerin yaşamını zorlaştırıyor. Ayrıca, hasta esirlerin tedavi için hastanelere götürülmediği, iletişimin koparıldığı ve aile ziyaretlerinin engellendiği belirtiliyor.

İsrail, Negev Cezaevi\'ndeki Filistinlilere baskıyı artırıyor
15.12.2023 - 16:53,
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İsrailli yetkililerin ülkenin güneyinde bulunan Negev Cezaevi'ndeki Filistinlilere yönelik baskılarını artırdığı ve hayatlarını dayanılmaz bir cehenneme çevirdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, "İşgalcilerin (İsrail), Negev Çöl Cezaevi'nde esirlerin hayatını dayanılmaz bir cehenneme çeviren sıkı güvenlik tedbirleri altında, onlara yönelik baskıcı uygulamaları hayatı esirler için son derece sıkıntılı ve acımasız hale getiriyor." ifadesine yer verildi.

Cezaevi yönetiminin elektriği tamamen kestiği, günlük yalnızca 50 dakika süreyle su verildiği, öğünlerin ikiye düşürüldüğü ve kantinlerin kapatıldığı vurgulanan açıklamada, "Özel kuvvetler tüm bölümlere baskınlar düzenliyor, bu baskınlara sistematik eziyet, saldırı ve darp eşlik ediyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca cezaevi yönetiminin hasta esirleri klinik ve sivil hastanelere nakletmediği, bu kişilerin tek kişilik hücrelere kapatıldığı kaydedildi.

Hapishanedeki bölümlerin birbirleri arasındaki iletişimin koparıldığı, televizyon ve elektrikli aletlerin koğuşlardan alındığı, Filistinli esirlerin banyo yapmalarına, avluya çıkmalarına ya da aileleriyle görüşmelerine izin verilmediği vurgulandı.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana cezaevi yönetimlerinin artırdığı baskı ve şiddet nedeniyle 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 4 bin 420 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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