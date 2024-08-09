İsrail, Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etti

Ürdün, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesini, Filistin Devleti'ni tanıyanlara yönelik 'kışkırtıcı önlemler kapsamında eşi görülmemiş bir adım' olarak değerlendirdi.

09.08.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesini, Filistin Devleti'ni tanıyanlara yönelik "kışkırtıcı önlemler kapsamında eşi görülmemiş bir adım" olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Norveç temsilciliğinde çalışan Norveçli diplomatların diplomatik statüsünü iptal etme kararının kınandığı belirtildi.

İsrail'in adımının uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, "bu benzeri görülmemiş adımın, İsrail hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıyan ve Filistin halkıyla ve onların meşru haklarıyla dayanışma içinde olanlara yönelik aldığı provokatif önlemlerin bir parçası olduğu" belirtildi.

İsrail, dün, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in kararının Norveç'in Filistin halkına yardım etme kabiliyetini etkileyen "aşırı bir eylem" olduğunu belirtmiş ve bu adımın sonuçları olacağını bildirmişti.

Norveç'in Filistin'i tanıma kararı

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını bildirmişti. İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Norveç, İsrail, Ürdün, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:43:46. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement