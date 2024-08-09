İsrail, Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etti

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Ürdün, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesini, Filistin Devleti'ni tanıyanlara yönelik "kışkırtıcı önlemler kapsamında eşi görülmemiş bir adım" olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Norveç temsilciliğinde çalışan Norveçli diplomatların diplomatik statüsünü iptal etme kararının kınandığı belirtildi.

İsrail'in adımının uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, "bu benzeri görülmemiş adımın, İsrail hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıyan ve Filistin halkıyla ve onların meşru haklarıyla dayanışma içinde olanlara yönelik aldığı provokatif önlemlerin bir parçası olduğu" belirtildi.

İsrail, dün, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in kararının Norveç'in Filistin halkına yardım etme kabiliyetini etkileyen "aşırı bir eylem" olduğunu belirtmiş ve bu adımın sonuçları olacağını bildirmişti.

Norveç'in Filistin'i tanıma kararı

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını bildirmişti. İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmişti.