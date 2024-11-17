İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda, 1'i çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Sevariha Okulu çevresinde bulunan bir evi vurdu.
Avde Hastanesi sağlık kaynakları, saldırıda 1'i çocuk 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.
İsrail ordusu, söz konusu kampın çeşitli bölgelerine bir dizi saldırı düzenlemişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Nusayrat'ta 4 Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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