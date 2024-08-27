Güncel

Kuran-ı Kerim yakmanın serbest olduğu İsveç\'te Özgür Filistin sloganı yasak

Kurallar değişti! İkinci el araç satışında devrim gibi yenilikler

Genç gelin, kendisini suçlayan görümcesine açtı ağzını yumdu gözünü

Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul\'a sağanak yağış geliyor

- İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki 7 katlı binayı vurdu

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki yedi katlı binayı vurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 326 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki yedi katlı binayı vurdu. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi İsrail ordusunun binanın boşaltılması yönünde uyarı yayınladığını belirtti. Saldırıda, can kaybı olmazken, yıkılan binanın enkaz parçalarının etrafa saçılması nedeniyle bazı kişiler yaralandı.