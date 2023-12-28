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İsrail Obüsleri Gazze'ye Saldırılarını Sürdürüyor - Son Dakika
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İsrail Obüsleri Gazze'ye Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail ordusu, sınır boyunca konuşlu obüslerle Gazze Şeridi'ne saldırılarını karadan da sürdürüyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, obüslerin Gazze'ye saldırı düzenlediği anları kayıt altına aldı. Bombalamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca İsrail askerlerinin Beeri yerleşim birimi yakınında toplandığı ve bir askerin Tevrat'ı öperek çelik bir kutuya koyduğu anlar da kameraya yansıdı.

İsrail Obüsleri Gazze\'ye Saldırılarını Sürdürüyor
28.12.2023 - 18:23,
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İsrail ordusu, sınır boyunca çeşitli noktalarda konuşlu obüslerle Gazze Şeridi'ne saldırılarını karadan da sürdürüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bu obüslerin Gazze'ye saldırı düzenlediği anları kayıt altına aldı. Gazze sınırı yakınlarında bulunan obüslerin aralıklarla Gazze Şeridi'ni vurduğu ve bombalamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Öte yandan İsrail askerlerinin sırtlarında çantalarıyla gelerek Beeri yerleşim birimi yakınında bir noktada toplandığı gözlendi. Burada toplanan askerlerden birinin Tevrat olduğunu söylediği kitabı öperek çelik bir kutuya koyduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: AA
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