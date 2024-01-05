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İsrail ordusu, 7 Ekim'deki olaylarla ilgili soruşturma komisyonları kurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu, 7 Ekim'deki olaylarla ilgili soruşturma komisyonları kurdu

İsrail ordusu, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmak üzere komisyonlar kurdu. Komisyon üyeleri arasında eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve eski Güney Komutanı Sami Turgeman bulunuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaylar hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim\'deki olaylarla ilgili soruşturma komisyonları kurdu
05.01.2024 - 00:57,
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İsrail ordusunun, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurduğu belirtildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edildi.

Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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