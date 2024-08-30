Anera Yardım Konvoyuna İsrail Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

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Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera), Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarının İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anera'dan yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve bu tür saldırıların bölgedeki yardım çalışmalarını sekteye uğrattığı kaydedildi.

Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan ayrılan Anera'nın yardım konvoyunun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hastaneye yakıt ve gıda taşıdığı belirtilen açıklamada, konvoyun İsrailli yetkililerle daha önceden olduğu gibi koordine edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yol güvenliğiyle ilgili olarak konvoya katılan yerel halktan silahsız 4 Filistinlinin İsrail tarafından gerekçe gösterildiği ve konvoya önceden uyarı olmaksızın saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yardım örgütünün başkanı Sean Carroll, saldırıda söz konusu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını kaydederek, "Bu çalışmalar, insanların hayatlarına mal olmamalı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, hafta içi de BM Gıda Ajansına (WFP) ait yardım aracına ateş açmış, saldırı uluslararası kamuoyundan yoğun tepki toplamıştı.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "27 Ağustos akşamı Vadi Gazze Köprüsü'ndeki İsrail kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta bir WFP ekibinin ateş altında kalmasının ardından Gazze'deki personelin hareket etmesi bir sonraki bildirime kadar durduruldu." ifadesi kullanılmıştı.