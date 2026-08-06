İsrail Ordusu Aşırılık Yanlılarının Kontrolünü Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Ordusu Aşırılık Yanlılarının Kontrolünü Kaybetti

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İsrail ordusunun, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırgan grupları korumakla suçlanıyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kontrolünü kaybettiği ve bunların saldırılarını engellemeyerek bu grupların fiili koruyucusu haline geldiği belirtildi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail güçlerinin müdahalesizliği nedeniyle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları arttı.

Gazeteye göre, ne İsrail ordusu, ne de polis veya iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı ve ihlallerine yönelik yasaları uyguluyor.

Bu nedenle Batı Şeria'daki gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinde kalan aşırılık yanlısı gruplar, "kanunları kendi ellerine almış" durumda. Batı Şeria'da istedikleri gibi hareket eden bu saldırgan gruplara İsrail ordusu ise müdahale etmek yerine onlara güvenlik sağlıyor.

Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerinde İsrail'in de kanun dışı kabul ettiği 100'e yakın kaçak yerleşim yeri ve çiftlik bulunuyor.

İsrail ordusu, Tel Aviv yönetiminin de yasa dışı olarak kabul ettiği bu kaçak yerleşim yerlerini kaldırmak yerine, konuşlanmalarını genişletmek, pahalı teknolojileri, istihbarat toplama sistemlerini ve savunma kaynaklarını onları korumak için kullanıyor.

Gazeteye göre, İsrail güçlerinin Filistinlilerin köylerine saldıran, araçlarını, evlerini yakan bu saldırganları ne gözaltına alıyor ne de haklarında herhangi bir iddianame hazırlanıyor.

İsrail ordusu aşırılık yanlılarının kontrolünü kaybetti

Gazete, İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırgan gruplar üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ve ordusunun bu gruplar için özel bir güvenlik şirketine dönüştüğünü yazdı.

Habere göre ordu giderek daha fazla sağcı siyasetçiler adına hareket ediyor.

Çünkü bu durum, Savunma Bakanı Yisrael Katz'a seçmenlerine "Orduya ben talimat verdim." deme fırsatı sunarken, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e de "zafer planının" bir başka evresinin askerler eliyle yürütüldüğünü keyifle izleme imkanı veriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Aşırılık Yanlılarının Kontrolünü Kaybetti - Son Dakika

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