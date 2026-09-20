İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze ve Han Yunus'ta 3 büyük ev yıkımı yaptı - Son Dakika
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze ve Han Yunus'ta 3 büyük ev yıkımı yaptı

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İsrail ordusu, Gazze'nin Zeytun Mahallesi ile Han Yunus'un kuzeydoğusunda 3 büyük yıkım yaptı; patlama sesleri birçok bölgeden duyuldu. Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ihlali sonucu 1386 Filistinli öldü, 4 bin 784 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilerin evlerini ve mülklerini patlayıcılarla geniş çapta yıktı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nin güneydoğusunda ve Han Yunus'un kuzeydoğu kesiminde 3 büyük yıkım yaptı.

İsrail ordusunun yıkımlarda kullandığı patlayıcılar çevrede sarsıntıya sebep olurken, patlama sesleri de birçok bölgeden duyuldu.

Yıkımların yanı sıra İsrail ordusuna ait araçlar da Gazze'de işgal altında tuttuğu Sarı Hat içinde zaman zaman ateş açtı.

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık düzenlediği saldırılar ve ev yıkımlarıyla ihlal ediyor.

Sarı Hat'tı belirten betonların yerini değiştiren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerindeki işgal altında tuttuğu alanı genişletiyor ve Filistinlilerin girmesinin yasak olduğu bölgelerin büyümesine, daha fazla kişinin yerinden edilmesine yol açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından ihlal edilmesi sonucu 1386 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 784 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
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