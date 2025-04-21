İsrail Ordusu Batı Şeria'da 3 Bina Yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 binayı yıktığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Nalin kasabasına baskın düzenledi.

Kasabada Nail Rıda Surur ve Raid Rıda Surur adlı kardeşlere ait 3 katlı 2 evi ablukaya alan İsrail güçleri, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle söz konusu yapıları yıktı.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Beyt Emur beldesine de buldozerlerle giren askerler, Filistinlilere ait 6 katlı bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla havaya uçurdu.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, yayımladığı açıklamada, İsrail'in ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait yapıları yıkarak onları yerinden etmeyi amaçladığını belirtti.

"İşgal güçlerinin, Batı Şeria'yı ilhak etmeyi ve orada egemenlik kurmayı amaçlayan uygulamalarının, Filistin halkına yönelik gerçek bir saldırı" olduğunu ifade eden Şaban, bölgede sistematik olarak artan yıkımlar, köy ve şehir yollarının kapatılması, vatandaşların topraklarına el konulması ve yerleşimcilerin saldırılarının bunun en bariz örnekleri olduğunu kaydetti.

Şaban, uluslararası insan hakları kurumlarından, İsrail'i caydıracak yaptırımlar uygulamasını ve Tel Aviv'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için pratik adımlar atmasını istedi.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.