İsrail Ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı

29.06.2026 11:40
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İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 9 Filistinli, biri gazeteci olmak üzere gözaltına alındı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 1'i gazeteci olmak üzere 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi; evlerde arama yaptı ve bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Nablus kentinin güneyindeki Kusra beldesi, Ramallah ve El-Bire kenti, Beytullahim ile El Halil'de düzenlenen baskınlarda 8 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin ayrıca Ramallah'a bağlı Nalin beldesinde Filistinli gazeteci Suad el-Havace'yi de gözaltına aldığı belirtildi.

Havace'nin daha önce mart ayında da gözaltına alındığı ve iki ay idari tutukluluk süresinin ardından mayıs ayının başında serbest bırakıldığı ifade edildi.

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın ve gözaltıların devam eden tırmanışın bir parçası olduğunu belirterek, baskınlar sırasında evlerde arama yapıldığını, eşyaların zarar gördüğünü ve ailelerin baskıya maruz kaldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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