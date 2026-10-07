İsrail ordusu Batı Şeria'da baskınlar düzenledi, 2 Filistinli genci gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da baskınlar düzenledi, 2 Filistinli genci gözaltına aldı

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İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda Ramallah'a bağlı Ebu Fellah'ta 2 Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi. Tulkerim'de biber gazı, Atil'de gaz bombası kullanıldığı, Cenin Mülteci Kampı'nda patlamalar sonucu dumanlar yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Ebu Fellah beldesinde bir eve baskın düzenleyerek Filistinli 2 genci gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine de baskınlar düzenlediği aktarılan haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında Filistinli vatandaşları dağıtmak için biber gazı sıktığı ifade edildi.

Haberde, İsrail güçlerinin Tulkerim kentinde bazı iş yerlerine girerek güvenlik kameralarının kayıtlarını aldığı vurgulanarak, Filistinli esnafın iş yerlerini kapatmaya zorlandığını kaydedildi.

Tulkerim kentine bağlı Atil beldesine de baskın düzenlendiğine işaret edilen haberde, İsrail güçlerinin, baskına tepki gösteren belde sakinlerine gaz bombasıyla müdahale ettiği bildirildi.

Devlet radyosu Savt Filistin'in (Filistin'in Sesi) sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail askerlerinin El Halil kentine bağlı es-Sumu beldesinde bir eve düzenlediği baskın sırasında aralarında kadınların da olduğu Filistinli vatandaşlara saldırdığı görülüyor.

Bu arada Filistin devlet televizyonu, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği patlamalar sonucu dumanların yükseldiğini aktardı.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinden ve mülteci kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan askeri saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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