İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkım ve Baskınlar Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkım ve Baskınlar Gerçekleştiriyor

İsrail Ordusu Batı Şeria\'da Yıkım ve Baskınlar Gerçekleştiriyor
20.05.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Batı Şeria'da konut ve ticari yapıları yıkarak baskınlar düzenliyor. 1162 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimlerinde baskınlar gerçekleştirirken, çeşitli bölgelerde Filistinlilere ait konut ve ticari yapıları yıktı.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna ait buldozerlerin sabah saatlerinde Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde yer alan Ayn el-Hilve bölgesinde konut ile hayvan barınaklarını tahrip ettiğini belirtti.

El-Malih Köy Meclisi Başkanı Mehdi Dirağime, "İşgal güçleri Ürdün Vadisi'ndeki bedevi topluluğuna baskın düzenledi ve Filistinli Adil Alyan Dirağime'ye ait yapıları yıktı." dedi.

Öte yandan İsrail buldozerleri, Ramallah'ın batısındaki Hirabsa Beni Haris köyünde bulunan bir çimento fabrikasını da yıktı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin "Şamasne" ailesine ait fabrikayı hedef alan yıkımı öncesinde köye baskın düzenlediğini aktardı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde de İsrail güçleri sabah saatlerinde Cenin'in doğusundaki Deyr Ebu Dayf köyüne baskın gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail askeri araçlarının köydeki çeşitli ticari işletmelere baskın düzenlediğini, buldozerlerin ise köy içindeki yollardan birini tahrip etmeye başladığını bildirdi.

Filistin Yönetimi'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimlerine Karşı Komisyonun verilerine göre, İsrail makamları nisan ayında 37 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda 37'si meskun olmak üzere toplam 78 yapı yıkılırken, 21 yapı hakkında da yıkım kararı çıkarıldı.

Komisyon ayrıca, İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirilen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu nisan ayında Batı Şeria'da 4 bin 414 ağacın söküldüğünü, zarar gördüğünü veya zehirlendiğini açıkladı.

Batı Şeria'daki Filistin kent ve beldeleri, Gazze'ye yönelik savaşın başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana sık sık İsrail ordusunun baskınlarına, saldırılarına ve gözaltı operasyonlarına maruz kalıyor.

Filistin resmi verilerine göre, bu süreçte İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1162 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 245 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkım ve Baskınlar Gerçekleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:15:21. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkım ve Baskınlar Gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.