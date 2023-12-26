İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 2 askerin daha öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde Gazze'de öldürülen askerlerin bilgilerine yer verildi.

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Çavuş Joseph Gitarts (25) ile Elisha Yehonatan Lober'in (24) öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 158'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 491'e yükseldi.