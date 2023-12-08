İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda 2 askerini kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü, 1 askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "32 yaşındaki Binbaşı Naftali Yona Gordon ve 25 yaşındaki tank komutanı Binbaşı Omri Root'un Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü" ifade edildi.

Çatışmalarda ağır yaralanan bir İsrail askerinin ise tedavi için hastaneye nakledildiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısının 420'ye yükseldiği kaydedildi.