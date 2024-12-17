İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistinlilerin Dönüşünü Engellemeye Çalışıyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistinlilerin Dönüşünü Engellemeye Çalışıyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlilerin evlerine dönüşünü engelleme planları yapıyor.

17.12.2024 17:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde aylardan beri göçe zorladığı Filistinlilerin evlerine dönmesini engelleme planları yaptığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerinden tehcir ettiği ailelerin geri gelmesini engellemeyi planladığı belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki askeri operasyonları yapan 162. Tümen'in, Cibaliya Mülteci Kampı'nın yanı sıra Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerinde yaklaşık 100 Filistinli savaşçının olduğunu düşündüğü aktarılan haberde, "İsrail ordusu, Gazze kentindeki 70 bin Filistinlinin 65 binini tehcir etti ve hala okul ve sağlık merkezleri gibi alanları sığınma merkezi olarak kullanan yerlerde birkaç bin kişi var." denildi.

Bölge sakinlerinin çoğu yıkılmış evlerine dönmesine izin verilip verilmeyeceği sorusunun yer aldığı haberde, " Tel Aviv, Gazze kentinden geçen yıl güneye göç ettirilen bir milyon insanın geri gelmesini engelledi. O günden beri kuzeye dönmelerine izin verilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyini parçalayarak metruk bırakabileceğine işaret edilen haberde, bununla da ordunun Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgeleri sakinlerinin evlerine dönmesini engellemeyi hedeflediği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini aşamalar halinde sistematik olarak insansızlaştıracağına dikkat çekildi.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 59 Filistinli öldü, 107 bin 41 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistinlilerin Dönüşünü Engellemeye Çalışıyor - Son Dakika

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