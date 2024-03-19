İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni ve Rimal Mahallesi'ni saldırı altında tutuyor

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Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni basan İsrail ordusunun, hastanenin bulunduğu Rimal Mahallesi'nde de iki gündür saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu ile orduya ait insansız hava araçları (İHA), dünden bu yana Şifa Hastanesi yakınlarındaki cadde ve sokaklarda yoğun uçuşlar gerçekleştirerek, hareket eden herkese ateş açıyor.

Mahalledeki on binlerce Filistinlinin, iki gündür evlerinden çıkamadığı, İsrail'in mahallede hayatı durdurduğu aktarıldı.

Öldürülen Filistinlilerin cesetlerinin sokaklarda yayıldığı, İsrailli keskin nişancıların yüksek binalarda konuşlandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun ayrıca Şifa Hastanesi'ne baskını sürdürdüğü, hastanenin her yönden kuşatma altında olduğu belirtildi.

Hastanede iletişim ve internetin iki gündür kesik olduğu, hastane ve çevresindeki evlerde on binlerce kişinin aç ve susuz kaldığı aktarıldı.

Kuşatmanın sürmesinin, insanların evlerinde açlıktan ölmesine sebep olabileceği ifade edildi.

İsrail ordusu, dün binlerce hasta, yaralı ve yerinden edilmiş insanın yanı sıra çevrede yaşayan yaklaşık 70 bin Filistinlinin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne İHA'lar ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olmuştu.

İsrail güçleri geçen kasım ayında da Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 10 gün sonra hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekilmişti.