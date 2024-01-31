İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 10 asker daha yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği ve kara işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 10 askerinin daha yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusunun sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda son 24 saatte 10 asker daha yaralanarak 7 Ekim'den bugüne yaralanan asker sayısı 2807'e yükseldi.
Gazze'de kara işgalinin başlamasından bugüne, 263'ü ağır, 431'i orta derece, 599'u hafif olmak üzere İsrail ordusunun toplam 1293 askeri yaralandı.
İsrail'deki hastanelerde 37'si ağır, 239'u orta derece, 106'sı hafif toplam 382 asker tedavi görüyor.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 223'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 560'a yükseldi.
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