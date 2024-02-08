İsrail Ordusu İstihbarat Yetkilisi İstifa Etti

İsrail ordusu Filistin izleme biriminde görevli istihbarat yetkilisinin, 7 Ekim saldırılarındaki zafiyet nedeniyle istifa ettiği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, binbaşı rütbesindeki askeri istihbarat yetkilisi, 7 Ekim'deki Hamas saldırısındaki başarısızlığı nedeniyle istifa eden ilk yetkili oldu.
Haberde, Filistinli grupların 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin istihbarat zafiyeti nedeniyle gelen ilk istifanın daha yüksek rütbedeki istifalara zemin hazırlayabileceği belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'deki saldırılarla ilgili İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçlamıştı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerin, saldırılara ilişkin alınan "erken uyarıdan" habersiz olduğu öne sürülmüştü.
İsrail basınında, Genelkurmay Başkanı Halevi ve Güney Komutanlığı yetkililerinin söz konusu istihbarattan günler sonra haberdar olduğu ve hayretler içine düştükleri belirtilmişti.
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