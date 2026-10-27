İsrail ordusu Nablus Deyr Şeref'te Filistinli aileyi evinden çıkarıp karargah yaptı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait evi askeri karargaha dönüştürdüğü bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Nablus kentine bağlı Deyr Şeref köyü sakinlerinden Subhi Nevfel isimli Filistinliyi ve ailesini zorla evlerinden çıkardı.

İsrail güçleri, Deyr Şeref köyünün girişinde kurdukları kontrol noktasının yakınlarında yer alan söz konusu evi askeri karargaha dönüştürdü.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail ordusunun, Beytullahim kentinin doğusunda yer alan Tuku beldesine girişleri 4 gündür kapalı tuttuğu belirtildi.

Haberde, İsrailli güçlerin beldedeki baskınları kapsamında 50 yaşındaki Selim Muhammed Musa isimli Filistinliyi gözaltına aldıkları ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki baskın ve ihlallerini sürdürdüğünün vurgulandığı haberde, İsrail ordusunun el-Bire, Ramallah ve Tulkerim kentlerinde de bazı beldelere baskınlar düzenleyerek Filistinlilerin üzerine gaz bombaları attığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasıyla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıları da arttı.