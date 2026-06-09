İsrail Ordusu'ndan Lübnan'da Tahliye Emri

(ANKARA) - İsrail Ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde olası saldırılar öncesinde Hristiyan mahallesini de kapsayan bir tahliye emri yayımladı.

İsrail Ordusu'ndan bugün yapılan açıklamada, bölge sakinlerinden belirtilen alanları terk etmeleri istendi. Daha önce yayımlanan tahliye emirlerinde Hristiyan mahallesi kapsam dışında tutulurken, İsrail ordusu bu kez herhangi bir kanıt sunmaksızın Hizbullah mensuplarının bölgede faaliyet gösterdiğini ileri sürdü.

İsrail Ordusu, daha önce yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın bölgede varlığını sürdürmesi halinde söz konusu mahallenin de tahliye emirlerine dahil edilebileceği uyarısında bulunmuştu.