Filistinli kadın, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde kaybolan kocası ve oğlunu arıyor - Son Dakika
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Filistinli kadın, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde kaybolan kocası ve oğlunu arıyor

Filistinli kadın, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne baskın yapması sonucu kaybolan kocasını ve oğlunu hastanenin yıkıntıları arasında bulmaya çalışıyor. Hastanenin çevresinde görüntülenen kadın, kocasının giydiği gömleği ve şapkayı bulduğunu söyledi. Ancak oğlunu ve eşini bulamayan kadın, endişe içinde aramalarına devam ediyor. İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ni tamamen yıktıktan sonra geri çekildiğini duyurmuştu.

07.04.2024 12:23  Güncelleme: 12:24
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Filistinli kadın, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne baskın yapıp uzun bir süre işgal altında tuttuğu sırada kaybolan kocası ve oğlunu ordunun hastaneden çekilirken geride bıraktığı moloz ve toprak yığınları arasında bulmaya çalışıyor.

AA'nın hastanenin çevresinde görüntülediği ve ismi öğrenilemeyen acılı Filistinli kadın, yıkılan hastanenin koridorlarında, yıkılan duvarları arasında ve avlusunda dolaşarak kocasının giydiği gömleği ve şapkayı yere atılmış halde buldu.

Şifa Hastanesi'nin moloz ve toprağı arasında eşinin izini bulan kadının dilinden hüzün ve acı dolu sözler çıktı: "Kokusunu duydum."

İsrail askerinin Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskından iki gün önce kocasının giydiği kıyafetlerini bulduğunu, gömlek ve şapkanın kokusunun acısını daha da artırdığını ifade etti.

Kocasının ve oğlunun akıbetinden endişeyle arıyor

Gömleği ve şapkasında eşinin izlerine rastlayan kadın hüzünlü bir şekilde, eşinin giydiği pantolon ve ayakkabıyı aramaya devam etti.

Oğlunun da eşiyle birlikte olduğu düşüncesi kadının çaresizliğini artırıyor. Kayıplar arasında ne oğlunu ne de eşini bulamayan kadın onların gözaltına alınmış olabileceği ihtimalinin varlığından güç alıyor.

Kendisine eşlik eden Gazzeli başka bir kadın acılı anneyi, "Merak etme, gömleğinde kan izi yoksa belki gözaltına alınmıştır." şeklindeki sözleriyle kocasının ve oğlunun hayatta olabileceğini hatırlatarak sakinleştirmeye çalıştı.

Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli kadın, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde kaybolan kocası ve oğlunu arıyor - Son Dakika

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