İsrail Ordusu Suriye'de İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu Suriye'de İlerliyor

25.02.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde 30 askeri araçla ilerleyerek operasyonlarına devam ediyor.

İsrail ordusu 30 askeri araçla, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalındaki Tel Ahmar el Sarci köyüne doğru ilerledi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu 30 askeri araçla, Kuneytra'nın güney kırsalında bulunan Ayn Zivan köyü yakınlarındaki Tel Ahmar el Şarçi bölgesine ilerledi.

İsrail ordusu ilerleme kaydettiği bölgede havaya aydınlatma fişekleri attı.

İsrail ordusu Suriyenin güneyindeki Kuneytra ve Dera'da ilerleme kaydederek aralıklarla arama tarama çalışmaları yapıyor.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Kuneytra, Güvenlik, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Suriye'de İlerliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:45:14. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Suriye'de İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.