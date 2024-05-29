İsrail ordusu tarafından alıkonulan Filistinli doktor işkencelere maruz kaldı - Son Dakika
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İsrail ordusu tarafından alıkonulan Filistinli doktor işkencelere maruz kaldı

İsrail ordusu tarafından alıkonulan Filistinli doktor işkencelere maruz kaldı

İsrail ordusunun, mart ayında Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgali sırasında alıkoyduğu Filistinli doktor Mustafa Cevad Siyam, fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığını belirtti. Siyam, gözaltında tutulduğu sürede yiyecek ve su eksikliği, uykusuzluk ve çok kötü gözaltı koşullarının yanı sıra psikolojik ve fiziksel işkenceyle de karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

29.05.2024 14:44
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İsrail ordusunun, mart ayında Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgali sırasında alıkoyduğu Filistinli doktor Mustafa Cevad Siyam, fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığını belirtti.

Filistinli doktor, İsrail hapishanesinde geçirdiği işkenceyle dolu 54 güne dair AA muhabirine konuştu.

"İsrail hapishanelerinde ölüm, işkenceden daha kolaydı." ifadelerini kullanan Siyam'ın zayıflık ve halsizliği dikkati çekiyor.

Mart ayında Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskın sırasında İsrail askerlerince gözaltına alınan doktor Siyam, esirler listesine girmeyi ve asılsız suçlamalarla karşı karşıya kalmayı beklemediğini söyledi.

İsrail ordusu, nisan ayının başında Şifa Hastanesi'ne iki hafta devam eden şiddetli saldırılar düzenledi. Saldırıların ardından hastaneden çekilen ve doktorlar dahil olmak üzere Filistinlileri gözaltına alan İsrail askerleri, geriye büyük bir yıkım, çok sayıda ceset ve toplu mezarlar bıraktı.

İsrail askerlerinin uyguladığı işkenceler nedeniyle tedavi görüyor

Siyam, gözaltında tutulduğu sürede yiyecek ve su eksikliği, uykusuzluk ve çok kötü gözaltı koşullarının yanı sıra psikolojik ve fiziksel işkenceyle de karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Doktor Siyam, serbest bırakıldığı 10 Mayıs'tan bu yana gözaltında kaldığı süre boyunca maruz kaldığı şiddetli işkenceler nedeniyle Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yoğun tedavi görüyor.

Hastanede çalıştığı sırada İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu söyleyen Siyam, kendisiyle beraber yaşlılar dahil herkesin alıkonulduğunu anlattı.

Filistinli doktor, "Soruşturmaya tabi tutulduk, fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldık. Asılsız suçlamalarla suçlandım ve zorla İsrail'e gönderildik." dedi.

Siyam, doktorluk mesleğini icra ettiğini, başka hiçbir şeyle ilgisinin olmadığını ifade ederek maruz kaldığı işkencelerin dile getirilemeyecek kadar kötü olduğunu vurguladı.

İsrail askerleri, gözlerini ve ellerini bağladığı Filistinlilere köpeklerle saldırdı

Doktor Siyam, "Alıkonulan Gazzeliler dövülüyor, elleri bağlanıyor ve gözleri kapatılıyor. İsrail ordusu esirlerin üzerine köpekleri salıyor ve onlara kötü yiyecekler veriyor." dedi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de saldırılarına başladığı ve 27 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı karadan işgal sürecinde alıkoyduğu 70 Filistinliyi 13 Mayıs'ta serbest bırakmıştı.

İsrail'in serbest bıraktığı bazı Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilmişti.

Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoyan İsrail ordusu, Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu tarafından alıkonulan Filistinli doktor işkencelere maruz kaldı - Son Dakika

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