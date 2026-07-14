İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Gözaltılar - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Gözaltılar

14.07.2026 14:56
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İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA ile yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin kentinin doğusundaki Ebu Dayıf ve Mugayyir köylerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde ise 5'i kent merkezinden, 4'ü ise kentin doğusundaki Cit köyünden 9 Filistinli, İsrail ordusunun evlerine düzenlediği baskın ve aramaların ardından gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Nablus'taki bazı beldeler ile Balata Mülteci Kampına baskın düzenledi. Baskınlarda 1 Filistinli gözaltına alındı.

Selfit'e İsrail askerleri ile toprakları gasbeden İsraillilerin baskını

İsrail ordusu, Selfit kentinde çok sayıda eve baskın düzenledi, süreli şekilde alıkoyduğu Filistinleri saha sorgusuna tabi tuttu.

Öte yandan Selfit kentinin kuzeybatısındaki Kifl Haris beldesi de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınına maruz kaldı.

Yüzden fazla İsrailli, Filistinlilere ait mallara zarar verdi, araçları tahrip etti ve evlere saldırmaya çalıştı.

El Halil'deki çok sayıda beldeye düzenlenen baskınlarda aralarında yaşlıların da bulunduğu çok sayıda Filistinli alıkonuldu; sahada sorguya tabi tutuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 13 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Gözaltılar - Son Dakika

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