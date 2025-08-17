İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenleyerek 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Duma ve Burka kasabalarına baskın düzenledi. Baskınlarda 6 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Beytüllahim kentinin Es-Saf bölgesinde evlerine baskın düzenlediği 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında eski tutukluların da olduğu belirtildi.

El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesinde de aynı aileden 6 kişi gözaltına alındı. İsrail güçleri, evinde arama yaptığı Filistinlileri darbetti.

El Halil'in güneyine de giren İsrail askerleri, Sair ve Berac beldelerinde çok sayıda eve baskın yaptı, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ramallah kentinin Ummu Safa beldesinde de Filistinli 2 kardeş İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.