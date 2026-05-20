İsrail Ordusundan Kuneytra'da Baskın

20.05.2026 09:15
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına baskın düzenleyerek 2 sivili alıkoydu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın güneyindeki El-Basali ve Ummu'l Luks bölgelerine baskın düzenledi.

Evlerde arama yapan İsrail ordusu, 2 sivili alıkoydu.

İsrail ordusu 14 Mayıs'ta da Kuneytra kırsalındaki Sayda el-Colan ve Kodena köylerine baskın düzenleyerek 2 sivili alıkoymuştu.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera'ya sık sık topçu saldırıları düzenleyerek ve bu bölgelerde hukuksuz alıkoymalar gerçekleştirerek ihlallerini sürdürüyor.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

