İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı

15.06.2026 18:56
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Kefertebnit beldesine saldırdı, bir gazeteci yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefertebnit beldesine düzenlediği topçu saldırısında bir gazeteci yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Kefertebnit beldesine düzenlediği topçu saldırısında gazeteci Hadi Hoteit yaralandı.

Şarapnel isabet etmesi sonucu ayağından yaralanan İran merkezli Press TV'nin bölge muhabiri Hoteit, hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

Ateşkes ve ABD-İran mutabakatı

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Diplomasi, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı - Son Dakika

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